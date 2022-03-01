طريق «حبران - طور سيناء» محور مروري جديد وسط جبال سانت كاترين

تشهد مدينة سانت كاترين طفرة كبيرة في شتى المجالات، سواء الطرق أو المنشآت أو البنية التحتية، حيث يُعد عام 2022 هو عام مدينة سانت كاترين، لتصبح أحد أهم المقاصد السياحية الدينية والتاريخية على مستوى العالم، عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع «التجلي الأعظم».

اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، أكد في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شدد على ضرورة أن تصبح المدينة تليق بمكانتها العالمية في مجال السياحة الدينية، وأصدر قراراً بإنشاء أضخم مشروع في تاريخ سانت كاترين، وهو مشروع «التجلي الأعظم».

بدء تنفيذ طريق «حبران - طور سيناء»

وكشف رئيس مدينة سانت كاترين عن بدء تنفيذ أحد أهم المشروعات في تاريخ المدينة، وهو طريق «وادي حبران - طور سيناء»، موضحاً أن الطريق يبلغ طوله 70 كيلومتراً، ويختصر زمن الوصول إلى مدينة سانت كاترين إلى ساعة ونصف.

وأوضح «العناني» أن الطريق يبدأ من منطقة «أبو سيلة»، حتى «وادي حبران»، وتجري حالياً أعمال قطع الجبال، لاستكمال إنشاء الطريق، الذي يُعد شريان حياة جديد لمدينة سانت كاترين، خاصةً أنه يربط بين ميناء الطور البحري والمدينة في أقل من 40 دقيقة.

تغيير البنية التحتية لمدينة سانت كاترين بالكامل

وأضاف رئيس مدينة سانت كاترين أنه يجري تنفيذ مشروع استبدال وتطوير البنية التحتية للمدينة بالكامل، حيث يجري تغيير خطوط المياه والتليفونات والكهرباء والصرف الصحي، ضمن مشروع «التجلي الأعظم»، الذي يجري تنفيذ.

وتابع أن مدينة سانت كاترين يجري تجهيزها بكل المرافق والخدمات التي تتناسب مع مشروع «التجلي الأعظم»، مشيراً إلى أنه من المتوقع رفع الطاقة الاستيعابية للحركة السياحية في المدينة إلى 20 ألف سائح يومياً.