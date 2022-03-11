سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 11-3-2022 في مصر.. متوفر في البنوك

واصل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة، 11-3-2022 في البنوك بمصر، الاستقرار، بالرغم من زيادة الإقبال على عمرة شعبان ورمضان، بعد قرار السلطات السعودية بإلغاء الحجر المؤسسي بالمملكة، وما ترتب عليه من تخفيض في التكلفة الإجمالية الخاصة بالرحلات 3 آلاف جنيه، والتي سبق إعلانها من قبل، طبقا للقرارات السابقة الخاصة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

شعبة السياحة: 3 آلاف جنيه تخفيضا في سعر العمرة

وقال فتحى غازي رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن قرار المملكة العربية السعودية الخاص بإلغاء الحجر المؤسسي علي كافة المعتمرين سيقلل أسعار برامج العمرة بقيمة 3 آلاف جنيه.

وأوضح رئيس الشعبة أن السعر المخفض سيبدأ في أسعار الرحلات التي سيتم تسييرها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري وخلال عمرة رمضان.

وأضاف أن قيمة التخفيض جاءت بسبب أن الحجر الصحى كان من أسباب ارتفاع أسعار برامج العمرة بسبب الإجراءات الاحترازية لكورونا، موضحا أن تلك التكاليف سيتم حذفها من البرنامج وهو ما سيقلل الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار برامج العمرة بعد إلغاء الحجر الصحي قد تبدأ من 29 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية فيما ستبدأ أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم من 41 ألف جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي وفق آخر تحديث للبنوك أمس الخميس، إذ يتم بيعه في بنك مصر بنحو 4.1825 جنيه، كأفضل البنوك التي تبيع الريال السعودي اليوم، كما سجلت العملة السعودية في البنك الأهلي اليوناني سعر 4.1804 جنيه للشراء، كأفضل بنك يشتري منه المواطن الريال السعودي.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الجمعة، في جميع البنوك المصرية، وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وبلغ الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء، وعُرض للبيع بسعر 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء في بنك ميد، وبيع في بنك المشرق بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.174 جنيه للشراء.

ووصل الريال السعودي لنحو 4.200 جنيه للبيع مقابل 4.157 للشراء في بنك الإسكندرية، كما بيع بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء في البنك المصري الخليجي، ووصل في بنك كريدي أجريكول لسعر 4.202 جنيه للبيع.