أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 9-3-2022 في مصر

تزامنًا مع اشتعال أزمة أوكرانيا وروسيا، يتابع الكثيرون بشكل يومي التغيرات التي تطرأ على أسعار العملات سواء العربية أو الأجنبية، خاصة من ينتظرون تحويلات من الخارج أو العكس.

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس الحالي، والتي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنوك اليوم

سجل سعر اليورو مقابل الجنية في بداية معاملات اليوم في بنك مصر نحو 16.96 جنيه للشراء و17.18 جنيه للبيع، كما سجل اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.21 جنيه للشراء، 16.99 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.03 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.72 للشراء وسعر 17.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

جاء سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنك CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية لنحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وعلى الجانب الآخر سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك اليوم

كما سجل الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 20.47 جنيه للشراء، ونحو 66.20 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجل نحو 21.20 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع، كما وصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر لنحو 20.46 جنيه للشراء، ونحو 20.66جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية لنحو 20.46 جنيه للشراء، ونحو 20.68 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر، كما سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع في بنك عودة، وسجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.