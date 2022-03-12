اليوم.. الجامعات الخاصة تستقبل طلبات تحويل الطلاب القادمين من أوكرانيا

تبدأ الجامعات الخاصة والأهلية اليوم استقبال الطلاب الراغبين في التحويل لكليات الجامعات الخاصة من الطلاب المصريين الدراسين في عدد من الجامعات الأوكرانية، والعائدين إلى مصر نتيجة للظروف والأحداث التي تمر بها دولة أوكرانيا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك وفقًا للاشتراطات التي حددها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الخميس الماضي.

وتضمنت أبرز الاشتراطات، قبول التحويل للطلاب الدارسين قبل اندلاع أحداث الحرب بين الدولتين 24 فبراير الماضي، وذلك في كل التخصصات وفقًا للتخصص المناظر الدارس به الطالب في الخارج، على أنه يجب على الطالب الراغب في التحويل وقبوله، ضرورة اجتياز المقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها.

الجامعات: قبول طلاب الكليات العلمية متوقف على الاختبارات المؤهلة للتخصص

وأكّد الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الجامعات ستبدأ في استقبال طلبات التحويل للكليات المختلفة بالجامعات الخاصة بدءا من اليوم، موضحا أن الطلاب المنتسبين لكليات القطاع الإنساني يحق لهم التقدم مباشرة للكليات المناظرة لتخصصاتهم الدراسين بها في أوكرانيا، أما بالنسبة لكليات القطاع العلمي «الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة وغيرها»، فلا يمكن الالتحاق بالكليات دون إجراء واجتياز الاختبارات المقررة لهم، وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.

ضرورة اجتياز المقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة

وأعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور أشرف حيدر أنَّ هناك التزام كامل من الجامعة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء تجاه الطلاب العائدين من دولة أوكرانيا، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي جرى تحديدها في قرار مجلس الوزراء، موضحا أن أبرزها، ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها الطالب إلى إحدى الجامعات المصرية عن عام دراسي كامل، وأن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة، بجانب أن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعات خارج مصر ومقيد بها الطالب معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية.

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، البدء في قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية بجميع الكليات المتاح بها أماكن في الجامعة طبقًا لقرار مجلس الوزراء وبالضوابط والشروط.