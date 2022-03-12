«الأرصاد» تكشف سبب برودة الطقس لمدة أسبوع في مصر: مرتفع جوي أوروبي

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ تشهد البلاد أجواءً باردة على جميع الأنحاء لمدة أسبوع مقبل نتيجة انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس شتوي بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على القاهرة نهارًا شديد البرودة ليلًا.

استمرار نشاط الرياح على الأنحاء كافة

ونوه خبراء الأرصاد باستمرار نشاط الرياح على الأنحاء كافة ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ويسبب اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ويتجاوز ارتفاع الأمواج 3 أمتار.

مرتفع جوي على جنوب أوروبا

وأرجعت هيئة الأرصاد تلك الأجواء لتمركز مرتفع جوي على جنوب أوروبا، بقيم ضغطية مرتفعة، إذ يدفع كتلة هوائية باردة تؤثر على شمال إفريقيا، ناصحة بعدم الانخداع في التغير السريع في درجات الحرارة خلال هذه الفترة وعدم تخفيف الملابس خاصة فترات الليل، والصباح الباكر.

ذروة الطقس البارد

وشهدت مصر أمس الجمعة ذروة انخفاضات درجات الحرارة للمنخفض الجو البارد الذي تمر بها البلاد حاليًا، وتستمر تلك الذروة اليوم، وفقًا لما ذكرته الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة يومي الأحد والاثنين الموافقان 13 و14 مارس الجاري، وجاءت كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد: العظمي في القاهرة الكبرى 18 درجة الحرارة والصغرى 10، الوجه البحري العظمي 18 والصغرى 10، السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 والصغرى 12، جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 15، شمال الصعيد العظمى 20 والصغرى 09، جنوب الصعيد العظمى 25 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين المقبل 14 مارس، فمن المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 17 درجة الحرارة والصغرى 08، الوجه البحري العظمى 17 والصغرى 08، السواحل الشمالية الغربية العظمى 16 والصغرى 10، جنوب سيناء العظمى 21، والصغرى 12، شمال الصعيد العظمى 18، والصغرى 09، وجنوب الصعيد العظمى 23، والصغرى 11.