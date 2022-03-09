وزيرة الثقافة تفتتح معرض «المشهد» الإثنين المقبل

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، معرض المشهد، في السادسة مساء الإثنين المقبل، بمجمع الفنون «قصر عائشة فهمي» بالزمالك، ويستمر حتى 14/5/2022.

المشهد يرصد حالة الحراك الفني الحالي

وأضاف الفنان التشكيلي إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون ومعد المعرض، أن معرض المشهد في نسخته الأولى؛ أحد أهم المعارض المستحدثة بمجمع الفنون كونه يسعى لتقديم الحراك الفني الحالي باتجاهاته المختلفة ومكوناته العديدة التي تحدد ملامح الفن المصري المعاصر بتنوعه الثري في مختلف الاتجاهات.

وتابع: «نسعى في تلك النسخ المتتالية من هذا المعرض إلى رصد كافة التجارب الفاعلة والمؤثرة في شكل وتكوين الحركة الفنية المصرية سنويا، التي يقدمها فنانو مصر بمختلف أعمارهم واتجاهاتهم الفنية في محاولة جادة لمتابعة وتوثيق تلك التجارب المختلفة سنوياً، وعرضها جنبا إلى جنب فى سياق فني واحد يرسم ويحدد تطورات المشهد الفني من آن إلى آخر كي يصبح ذلك المعرض مرجعا سنويا وشاهدا على تطورات ونقلات الفن المصري بثرائه الكبير وريادته الدائمة، مساعدا بذلك المفهوم الدارسين والباحثين وجمهور الفن المصري في متابعة كافة التجارب التي يقدمها الفنانون المصريون بشكل دوري».

90 عملا فنيا في المعرض

ووفقاً لهذا المفهوم قد يكون هذا المعرض رافداً جديداً وهاماً لفناني مصر المعاصريين باعتبارهم المكون الفعلي الذي يصنع ويشكل ذلك المشهد الفني المصري بكل عناصره ومتغيراته.

ويضم هذا المعرض ما يقرب من تسعين عملا فنيا يمثلون مختلف التجارب والاتجاهات الفنية التي تمثل الحركة التشكيلية المصرية حاليا.

وفي سياق آخر، افتتحت وزيرة الثقافة، أمس، معرض داندي مول الأول للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مؤسسة داندى ميجا مول، بمركزها التجاري بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، ويعد هذا المعرض أحد أشكال التعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية.