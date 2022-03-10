وزيرة الثقافة: مهرجان «أبيدوس» يؤكد اهتمام الدولة بالقوى الناعمة

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار نائبا عن رئيس الوزراء واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج.

وتنظم المهرجان دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وحضر الحفل كل من الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

هشام عباس يتألق في افتتاح مهرجان أبيدوس الأول بسوهاج

قدم حفل الافتتاح الاعلامي حسين حسني واستهلت فعالياته بعرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في ساحة المعبد ، بعدها تألق النجم هشام عباس بمصاحبة فرقته الموسيقية وقدم باقة متنوعة من أشهر أعماله التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها كان منها ما تبطليش، فاكر أيام لمتنا، شوفي، جمالك خطر، وأنا اعمل ايه، عينى، عنيها السود وغيرها.

قالت «عبد الدايم» إنه برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالشراكة مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج يأتي ميلاد مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء والذى يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج ليؤكد اهتمام الدولة بالقوى الناعمة كأحد مفردات ومسارات التنمية وبناء الإنسان.

وتابعت: «ويأتي هذا المهرجان في دورته الأولى لتعكس فعالياته جهود تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية والارتقاء بالوجدان وانتشار الفنون الجادة في مختلف محافظات مصر خاصة بين أهلنا في الصعيد الذي شهد خلال أسبوعين جولة في ثلاثة محافظات هي أسوان وقنا وسوهاج لنشر الفنون والإبداع.

وأضافت: «لقد أثبت جمهور الصعيد أن لديه الوعي الكافي لانتقاء الجيد فبالأمس القريب كنا بين جمهور محافظة قنا وعلى مدار ثلاثة أيام رصدنا ما يقرب من 20 ألف مشاهد استمتعوا بالحفلات من الأسر والاطفال وشباب المحافظة، وهو ما يؤكد أن الفن جزء من تكوين الشخصية المصرية التي أبهرت العالم على مر العصور».

وأردفت: «وها نحن اليوم بينكم في موقع أثري آخر وهو معبد ابيدوس بمحافظة سوهاج لنتشارك سويا في رسم صورة مشرقة لوطننا الغالي مصر وليشهد العالم على أن مصر بلد الحضارة والتاريخ والفن والإبداع».

مزج الإبداع بعبقرية التاريخ

وتابعت أن نقل الأنشطة المتنوعة إلى المواقع الأثرية والسياحية يعمل على مزج الإبداع المعاصر بعبقرية التاريخ ويؤكد استمرار التميز المصري عبر العصور كما يبرز الطابع الحضاري للمجتمع والذي يتصف بالثراء والأصالة.

وأكدت استمرار التنسيق والتعاون مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لإقامة تظاهرات مميزة في مختلف المواقع التاريخية والأثرية تدعم معركة الثقافة ضد الابتذال والتعصب.

وبالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كلمة أكد فيها سعادته بتواجده اليوم مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة استكمالاً للروابط القوية بين الوزارتين وحرصهما على إقامة سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية في مختلف محافظات الجمهورية، بدءًا من إقامة فعالية بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل في 22 فبراير، ومهرجان دندرة للموسيقي والغناء في 3 مارس الجاري، واليوم الدروة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء.

وأضاف أنه سيتم استكمال هذه الجولات في إطار خطة طموحة لعام 2022 لإقامة فعاليات متنوعة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى الأهمية التي توليها الوزارة بمحافظة سوهاج لما تحتويه من كنوز أثرية فريدة بدأت بافتتاح متحف سوهاج القومي بعد توقف دام قرابة ال30 عاماً، والذي تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحه وافتتاح مشروعي تطوير منطقتي شيخ حمد والحواويش الأثريتين ومشروع ترميم الدير الأحمر، وبدء العمل على درء الخطورة عن السور المحيط بالدير الأبيض وتنفيذ مشروع تطوير بمعبد أبيدوس ومركز الزوار الخاص به والانتهاء من مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بالأوزيريون لإنقاذه وترميم وإعادة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني بمنطقة آثار أخميم.

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المستمر لصعيد مصر ووضعها على أولويات اهتمامات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة ، وشكر رئيس الوزراء على رعايته الكريمة للمهرجان ولوزارتي الثقافة والسياحة والآثار على تنظيم المهرجان وإسعاد ابناء سوهاج بتقديم ألوان من الفنون الجادة بين أحضان أحد رموز الحضارة المصرية.