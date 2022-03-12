مشروع جدوى لمشروع «كوافير حريمي»: أرباحه 24 ألف جنيه والتمويل بفائدة 5%

يواصل البنك المركزي المصري نشر مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة مالية قميتها 5%، واشتركت فيها جميع البنوك الحكومية من بينها البنك الزراعي المصري، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات من خلال برنامج مشاريع مصر.

ونشر البنك الزراعي المصري تفاصيل دراسة جدوى استرشادية لمشروع «كوافير حريمي».

المشروع يعتبر من الاحتياجات الضرورية في المجتمع، فهو يقدم جميع الخدمات المتنوعة لربات البيوت والموظفات وطالبات الجامعات، ويجب تنميته في المجتمع للنهوض بهذه المهنة.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج الطلب على هذه الخدمة لانتشار النشاط بصورة ملحوظة داخل السوق المصري، وتتميز خدمات «الكوافير الحريمي» بالطلب المتزايد عليها لزيادة أعداد مستخدميها في مختلف المحافظات.

الآلات والمعدات والخامات:

4 كراسي «كوافير».

جهازي بخار ومكواة وتنظيف بشرة.

لوازم «الكوافير» ومستهلكات من كريمات ومنتجات خاصة بالسيدات.

مستندات فتح المشروع:

صورة بطاقة الرقم القومي.

تقديم دراسة جدوى للمشروع.

عقد إيجار أو تمليك لمكان المشروع.

يمكن تمويل المشروع من قبل البنك، وتحديد نسبة التمويل بعد الاطلاع على الأوراق.

العمالة المطلوبة:6 أفراد.

الاستثمارات الكلية للمشروع والمبلغ المالي قابل للزيادة: 136646 ألف جنيه.

قيمة التمويل من البنك للمشروع: 93 ألف جنيه.

حجم المبيعات السنوية المتوقعة: في السنة الأولى 63 ألف جنيه، وتصل في السنة الخامسة إلى 900 ألف جنيه.

صافي الأرباح السنوية المتوقعة: في السنة الأولى حوالي 24 ألف جنيه، وتصل في السنة الخامسة إلى 356 ألف جنيه.

مبادرة التمويل بفائدة 5%

يكثف القطاع المصرفي بمصر جهوده لتقديم كل الامتيازات إلى المواطنين في محاولة لفتح مشروعات، خاصة بعدما أعلن البنك المركزي عن تنفيذ مبادرة مشروعك التي أعلنت عنها الحكومة بهدف مساعدة الشباب في فتح مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وتتيح الحكومة قروضًا على عدد من السنوات بداية من عام حتى 7 سنوات، وذلك بفائدة 5% متناقصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم امتيازات في السداد.

واشتركت جميع البنوك الحكومية في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الصناعة والمشروعات الخدمية والزراعية وإنشاء مزارع.