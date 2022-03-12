نوة «الحسوم» توقف حركة الصيد والملاحة البحرية بدمياط.. أمطار ورياح

تشهد محافظة دمياط حالة من الطقس السيئ، والتي تمثلت في سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، يصاحبها هبوب رياح شديدة بسبب نوة «الحسوم»، والتى بدأت مساء الأربعاء الماضى وتنتهى الثلاثاء المقبل، ما تسبب فى غلق بوغاز الصيد بعزبة البرج وتوقف حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط.

وقال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، لـ«الوطن»، إنه تم غلق بوغاز عزبة البرج، وتوقف مراكب عن الخروج للصيد، وذلك بسبب سرعة الرياح التي تخطت 40 عقدة في الساعة وارتفاع الموج إلى 4 أمتار.

أمطار غزيرة وانخفاض درجة الحرارة

وتعرضت مدن محافظة دمياط إلى تساقط أمطار غزيرة ومتوسطة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، إضافة إلى تأثر حركة الصيد، حيث تم غلق بوغاز عزبة البرج، وتوقفت المراكب عن الخروج للصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى 3.5 متر، وذلك بسبب نوة «الحسوم».

كما توقفت أعمال الصيد في بحيرة المنزلة، لعدم خروج عدد كبير من الصيادين بسبب اضطراب حالة الطقس.

رفع درجة الاستعداد

وكانت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط أعلنت رفع درجة الاستعداد ‏للتعامل الفوري مع الأمطار، أو أي حوادث نتيجة الطقس السيئ، وتشكلت غرف عمليات رئيسية وفرعية، لمتابعة هذه التقلبات.

كما تم التنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة حالة انتشار الأتربة على الطرق الرئيسية، واتخاذ قرارات بغلق بعض الطرق في حالة انعدام الرؤية، حفاظا على حياة وسلامة المواطنين وسائقي المركبات.