روسيا تكشف عن حصيلتها العسكرية في أوكرانيا: تدمير 3491 منشأة عسكرية

كشف الجيش الروسي اليوم، حصيلة الأهداف العسكرية التي تم تدميرها منذ بداية عمليته العسكرية في أوكرانيا وحتى الآن، وفقاً لما نشرته وكالة «روسيا اليوم».

وزارة الدفاع الروسية: تدمير 3491 منشأة عسكرية منذ بدء العملية

وقالت وزارة الدفاع الروسية على لسان المتحدث باسمها، إيجور كوناشينكوف، إن قواتها كبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة، إذ تمكنت من تدمير ما يقرب من 3491 منشأة عسكرية، كما أنها استهدفت بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة مطار فاسيلكوف العسكري، إلى جانب مركز الاستخبارات الرئيسي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أنَّ سلاحي الجو والدفاع الجوي الروسيين تمكنا من إسقاط 5 طائرات بدون طيار، اثنتان منها من طراز Bayraktar TB-2، فضلًا عن صاروخ تكتيكي Tochka-U، إلى جانب 145 منشأة عسكرية، و3 منظومات صواريخ مضادة للطيران من طراز Buk M-1.

تدمير 8 مراكز قيادة و5 مستودعات ذخيرة

وأكّد كوناشينكوف بحسب ما نشرته وكالة «روسيا اليوم»، أنَّ الجيش الروسي تمكن من تدمير 8 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، و5 مستودعات للذخيرة والوقود ومواد تشحيم، و78 موقع تمركز للمعدات العسكرية.

حصيلة الجيش الروسي بلغت 1127 دبابة و123 طائرة مسيرة

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنَّ الحصيلة النهائية للأهداف التي تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وحتى الآن، بلغت 123 طائرة مسيرة، و1127 دبابة ومركبة قتالية، بالإضافة إلى 115 راجمة صواريخ، و423 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إلى جانب 934 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية على أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، للدفاع عن حدودها وأمني القومي والتخلص من النازيين الجدد، ووضع نهاية للتمدد الأوروبي وحلف شمال الناتو على حدودها.