تعرف على خريطة حفلات اليوم.. أبرزها مدحت صالح وكايروكي وملحم زين

يستعد عدد من المطربين مساء اليوم السبت الموافق 12 مارس، لإحياء عدد من الحفلات الخاصة في أماكن متفرقة ومن بينهم الفنان مدحت صالح وكذلك الفرقة الشهيرة كايروكي وملحم زين وغيرهم، وفيما يلي، تفاصيل حفلات اليوم.

ويستعد الفنان مدحت صالح مساء اليوم السبت، في الساعة 6 مساءً، لإحياء حفل غنائي كبير يختتم من خلاله فعاليات مهرجان أبيدوس والذي انطلق يوم الخميس الماضي، بحفل غنائي للفنان علي الحجار فى محافظة سوهاج.

كايروكي في حفل غنائي كبير

وستقدم فرقة كايروكي الشهيرة، حفلا غنائيا في مركز البروج الثقافي، وسيشهد الحفل حضور جماهيري كبير، بعد أن أعلنت الشركة المنظمة نفاذ كل التذاكر حفل، وذلك بسبب تشوق جمهور الفرقة لرؤيتها على المسرح.

ويضم اليوم أيضا، حفلا غنائيا للمطرب الأردني بشر يحيى، وذلك على خشبة مسرح ساقية الصاوي، ويأتي هذا الحفل بعد غياب، حيث قدم آخر حفلاته الغنائية في مصر منذ 3 أشهر.

أما خارج مصر، فسيشهد اليوم حفلا غنائيا للفنان ملحم زين، وذلك في فندق فيرمونت باب البحر في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتترواح أسعار التذاكر من 500 إلى 1500 درهم.

آخر أعمال مدحت صالح

يُذكر أن الفنان مدحت صالح، قدم خلال الفترة الماضية عدد من الحفلات الخاصة بصوت السينما بمشاركة الفنانة ريهام عبدالحكيم، وتستمر جولته التي سيقدم من خلالها عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

أما فرقة كايروكي فقدموا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا ضمن حفلات مهرجان وصلة الموسيقى البديلة الذي جرى إقامته فى موسم الرياض بنسخته الأولى بالمملكة العربية السعودية، وقدموا خلال الحفل عدد من أغانيهم المميزة التي لاقت رواجا كبيرا.