مدارس التمريض في مصر منافس عملي لكليات الطب: قائمة الشروط والمواد

لا يقتصر القطاع الصحي على كليات الطب فقط والتي يلتحق بها «النابغون» في الثانوية العامة بناءًا على رغبتهم الشخصية من ناحية أو رغبة الأسرة من ناحية أخرى، وإن لم يتحقق حلم الالتحاق بهذه الكليات، وهي «كليات قمة» بالنسبة لمجتمعنا، غالبا يفقد الطالب رغبته في العمل بهذا القطاع على الإطلاق، فالثانوية العامة «بعبع» كما استقر في ذهن أولياء الأمور، وكلية الطب «قمة» يظل الالتحاق بها له رونق خاص، إلا أنَّ مدارس التمريض والتي تخضع لإشراف وزارة الصحة والسكان، فتحت مسلكًا جديدًا للحصول على فرصة عمل في القطاع الصحي ونيل «رونق الطب».

تقبل مدارس التمريض في مصر الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وفق مجموعة من الشروط، فتقول الدكتورة إيمان السخاوي موجه عام مدارس التمريض بمحافظة الفيوم، إنَّ شروط الالتحاق بهذه النوعية من المدارس تتمثل في حصول الطالب على المجموع وفق الحد الأدنى الذي تحدده وزارة الصحة والسكان، ويتم ذلك حسب الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

شروط القبول بمدارس التمريض في مصر

قائمة شروط القبول بمدارس التمريض تشمل شرطا مهمًا، وهو أن يكون الطالب مصري الجنسية، بجانب اجتياز اختبار اللغة العربية وعلى وجه التحديد في الإملاء للتأكد من مستوى الطالب في اللغة، واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية أيضا، بحسب ما روته «السخاوي» لـ«الوطن»، لافتة إلى أنَّ تنسيق مدارس التمريض في العام الماضي 2021 بلغ 272 درجة.

بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بمادتي اللغة العربية والإنجليزية، يخضع الطالب لمقابلة شخصية لقياس ثقافته العامة ولباقته، ثم قومسيون طبي، فتؤكّد إيمان السخاوي أنَّ مدارس التمريض تقبل عددًا كبيرًا من الملفات ويتمّ قبول أعلى 30 ملف أي أعلى الدرجات بجانب قبول عدد احتياطي من الطلاب: «عشان ممكن ناس متنجحش في الاختبارات والمقابلة ياخد من الاحتياطي».

يشترط القبول في مدارس التمريض الالتزام بالتوزيع الجغرافي إذ أن الالتحاق بالمدرسة يلزمه أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية من نفس المنطقة: «يعني اللي واخد الإعدادية من بني سويف يقدم في بني سويف واللي واخدها من الفيوم يقدم في الفيوم في نفس المركز اللي فيه مدرسة الطالب».

تقبل المدرسة الذكور والإناث، ففي محافظة الفيوم 7 مدارس للتمريض، منها 5 مدارس للإناث في مركز الفيوم وإبشواي وإطسا، ومدرستان للذكور في مركز اللاهون ومطرطارس.

الدراسة بمدارس التمريض مدتها 3 سنوات

تختلف طبيعة الدراسة في مدارس التمريض عن أي مدرسة أخرى، فتؤكد موجه عام مدارس التمريض بمحافظة الفيوم، أنَّ الدراسة تركز على جانبين هما العملي والنظري، فالدراسة بمدارس التمريض 3 سنوات يلتحق بعدها الطالب أو الطالبة بمعهد فني صحي تمريض لمدة عامين، فخصصت هذه المدارس معامل طبية مجهزة بالأدوات العلاجية، حتى يتدرب الطلاب عليها جيدا ويتمّ تأهيلهم لسوق العمل.

في الفصل الدراسي الأول من السنة الأولى يتم تدريب طلاب مدارس التمريض في المعامل الداخلية للمدارس على مهارات التمريض لمدة، وبداية من الفصل الدراسي الثاني لنفس السنة تبدأ المدارس تدريب طلابها في المستشفيات لمدة يومين في الأسبوع وتقتصر الدراسة النظرية على 3 أيام.

أمر تكليف بعد التخرج

عقب انتهاء الدراسة بمدارس التمريض لمدة 3 سنوات، يلتحق الطالب بمعهد فني صحي تمريض ومنه يحصل على شهادة في تخصص التمريض، وعلى أساس ذلك يُصدر له أمر تكليف ويتم تعيينه رسميا في أحد المستشفيات بالمحافظة، فتؤكد إيمان السخاوي، أنَّه لا يجوز للطالب إنهاء رحلته التعليمية عقب التخرج من المدرسة فقط: «لازم يكمل سنتين معهد تمريض وبعدها هينزله أمر تكليف رسمي».

يحق لطالب مدارس التمريض عقب التخرج من المعهد الالتحاق بكلية التمريض في حالة استيفاء المجموع المطلوب، وعلى أساس ذلك، يحق له استكمل مسيرة البحث العلمي في الحصول على درجة الماجستير ثم الدكتوراه في التخصص، بحسب «السخاوي».

مواد مدارس التمريض

تنقسم المواد التي يدرسها الطالب بمجرد التحاقه بالمدرسة بين مواد ثقافية مثل اللغة العربية والإنجليزية، «طبي» مصطلحات طبية وثقافي قواعد والكيمياء والفيزياء والتاريخ والفلسفة وعلم النفس والاجتماع والتاريخ والجغرافيا، ومواد طبية ومواد تمريضية، ففي السنة الأولى يدرس الطالب أساسيات التمريض والتمريض العملي والميكروبيولوجي والتشريح وصحة مجتمع وتمريض صحة مجتمع وطب صحة مجتمع.

يدرس طالب مدرسة التمريض في السنة الثانية مواد الجراحة العامة وطب الباطنة وتمريض الباطنة وتمريض الجراحة، وطب صحة مجتمع وتمريض صحة مجتمع والتغذية العامة والميكروبايولوجي، ثم يدرس في السنة الثالثة مواد تمريض نفسية وطب نفسية وتمريض إسعافات وطب إسعافات وطوارئ وذلك بالنسبة للذكور، وبالنسبة للإناث يدرسن طب وتمريض نساء، فضلا عن مادة طب صحة مجتمع وصحة مجتمع، وكل ذلك بجانب المواد الثقافية.

المصروفات الدراسية لمدارس التمريض

عدد الطلاب في كل مدرسة لا يزيد على 30 طالبًا في الفصل، فتوضح الدكتورة إيمان السخاوي أنَّ المدرسة التي تشمل فصلين يكون بها 60 طالبا، لافتة إلى أنَّ المصروفات الدراسية تصل إلى 600 جنيه في السنة الدراسية.