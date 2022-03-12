رئيس جالية مصر بألمانيا يستضيف العائدين من أوكرانيا داخل منزله (صور)

قال علاء ثابت رئيس الجالية المصرية ومدير بيت العائلة المصرية في ألمانيا إنَّ بيت العائلة المصرية في لندن لعب دورًا كبيرًا منذ بداية الحرب على أوكرانيا، وكان هناك تواصل مستمر بين السفارة المصرية في ألمانيا والجاليات المصرية لمتابعة مستجدات الوضع داخل البلد التي تشهد حربًا منذ أسبوعين.

استقبال المصريين في أماكن الإيواء المخصصة لهم في برلين

وأشار رئيس الجالية المصرية في ألمانيا إلى دوره خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، إذ نشر أرقام هواتفه الشخصية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعات الـ«واتس آب»، كي يتمكّن المصريين الموجودين داخل أوكرانيا، من التواصل معه، ومن ثم تقديم المساعدات لهم.

وأضاف أنَّه تلقى اتصالات هاتفية عدة من عدد كبير من الأسر المصرية الموجودة داخل أوكرانيا، والراغبين في السفر إلى ألمانيا للبقاء فيها لحين تحسن الأوضاع، ومن ثم العودة إلى مصر، إذ تواصل معهم وتواصل «ثابت» معهم واستقبلهم داخل منزله، ومن ثم وصل بهم إلى أماكن الإيواء المخصصة لهم في برلين، بالتنسيق مع السفارة المصرية في ألمانيا والقنصل.

مهلة إقامة سنة للطلاب المصريين داخل ولايات شمال ألمانيا

وأوضح رئيس الجالية المصرية في ألمانيا أنَّه استقبل مؤخرًا عددًا من الطلاب المصريين الدارسين بـ أوكرانيا، الذين وصلوا إلى ألمانيا ولديهم رغبة في استكمال دراستهم بها، وجرى التواصل مع السلطات الألمانية ومنحهم مهلة إقامة سنة داخل ولايات شمال ألمانيا.

كما أشار إلى تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع عدد من الجاليات المصرية داخل الولايات المختلفة والسفارة المصرية والمنظمة المصرية الألمانية، للتواصل على نطاق أوسع مع المصريين في أوكرانيا، بهدف تقديم مساعدة لأكبر عدد ممكن من الطلاب المصريين والمقيمين في أوكرانيا، خلال هذه الأزمة التي يعيشونها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الهجرة المصرية.