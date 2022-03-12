ضبط 102 طن مواد غذائية داخل مخزن تاجر بمركز أبو حمص في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بمراكز الدلنجات وأبو حمص ورشيد وإيتاي البارود وأبو المطامير وحوش عيسى.

وأسفرت الحملات عن ضبط 102 طن مواد غذائية عبارة عن دقيق فاخر استخراج 72%، وسمنة وزيت طعام، قام أحد الأشخاص بتخزينها بأحد المخازن لاحتكارها وحجبها عن التداول بالأسواق بمركز أبو حمص، ما قد يترتب عليها خلق أزمة ورفع الأسعار على المواطنين.

كما تمكنت الحملات التي تم تنفيذها بمراكز إيتاى البارود وأبو المطامير حوش عيسى عن ضبط مخبز تصرف فى 28 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، عن طريق بيعها بالسوق السوداء.

ضبط 13 مخبزا

كما تم ضبط 13 مخبز بمخالفات تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق، أو وجود عذر قهري، وعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز، وكذلك عدم نظافه أدوات العجين، وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور.

كما تم تحرير محضرين عرض لحوم مكشوفة عرضة للتلوث، فضلاً عن ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبزين سياحيين يعملان بدون ترخيص.

تكثيف الحملات التموينية

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري، لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.