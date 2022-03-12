ضبط 4 مصانع لإنتاج مخصبات زراعية وأعلاف بدون ترخيص بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى القليوبية حملة مكبرة، ما أسفر عن ضبط 4 مصانع لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية وتعبئة إضافات الأعلاف والأدوية البيطرية ومواد الطلاء بدون ترخيص، وكذلك 3 مخازن لتعبئة مواد الطلاء والكيماويات، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 74.6 طن مواد مجهولة المصدر

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد قيام الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة مكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية وتعبئة إضافات الأعلاف والأدوية البيطرية بدون ترخيص، وبلغت المضبوطات 74٫600 طن مواد خام سائلة وصلبة ومنتج نهائي لكبريتات نحاس زراعية، و248٫800 طن مواد خام، و8545 عبوة منتج نهائي لإضافات أعلاف، و20 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخصبات زراعية، و30600 عبوة لقاحات وأدوية بيطرية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

ضبط مصانع لتعبئة المواد الكيماوية

وفي مجال حماية البيئة، تمكنت الحملة من ضبط مصنع و3 مخازن بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المواد الكيماويات المستخدمة في مواد الطلاء والمنظفات المنزلية والمطهرات والمعطرات، وبلغت المضبوطات 55 طن مواد خام ومنتج نهائيا لمواد كيمائية تستخدم فى تصنيع البويات، و13 طن منتجا نهائيا لمنظفات منزلية، و33600 قطعة صابون منتج نهائي، و8٫800 طن مواد خام سائلة، و10000 عبوة منتج نهائي لفواحات بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومعبأة للتداول ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.