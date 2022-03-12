الغرف التجارية تستعد لمعارض أهلا رمضان بالمحافظات.. تخفيضات 30%

تستعد الغرف التجارية بالمحافظات، لإقامة معارض «أهلا رمضان» 2022، من خلال اجتماعات مكثفة مع المحافظين، والمنتجين، والتجار؛ لتوفير السلع وعرضها بأسعار تقل عن السوق الحرة بنسبة 30%.

خطة الغرف لتخفيض الأسعار

في هذا الصدد، قال الدكتور محمد الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك عدة إجراءات لتخفيض الأسعار، أبرزها تقليل حلقات التداول، وإقامة المعارض بالمجان مع توفير كل السلع والمنتجات الرمضانية.

وأشار «الفيومي» إلى أن هناك ‏تنسيقًا وتعاونًا بين وزارة التموين، والمنتجين والتجار؛ من أجل خفض أسعار السلع الغذائية، وتقديم عروض جديدة للمواطنين، مؤكدًا أن معارض «السلع الرمضانية»، تقدم المنتجات بأسعار معلنة وثابتة ‏وأقل من أسعار السوق الحرة طوال ‏فترة المعرض.

وأوضح رئيس غرفة القليوبية وأمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجري العمل مع المحافظين، لتحديد الأماكن الخاصة بمعارض «أهلاً رمضان»، والمنتجين والموردين للكميات المطلوبة من السلع بالأسعار المخفّضة التي يتم ‏الاتفاق عليها، حتى تتمكن كل الأسر من توفير احتياجاتها بأسعار مناسبة.

خفض هامش الربح لمواجهة ارتفاع السلع

وأضاف أن خطة الغرف لمواجهة ارتفاعات الأسعار، تعتمد أيضًا على خفض هامش الربح لمجموعة من السلع الأساسية لتحقيق استقرار في الأسعار.

ولفت «الفيومي» إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تقديم تسهيلات ائتمانية، وإفراج جمركي على كميات كبيرة من السلع الغذائية، وعدم تكدس الموانئ، وكذلك وقف تصدير 6 سلع مهمة، وكلها إجراءات مهمة، وضرورية لمواجهة الأسعار، مضيفًا أن الغرف التجارية ترسل من خلال هذه المعارض، رسالة طمأنينة إلى المواطنين بتوافر السلع، وعدم وجود أى نقص وهي رسالة قوية لمنع أى ارتفاع في السعر.

أكد رئيس غرفة القليوبية وأمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيوت، والأرز، والدقيق، والسكر، ومنتجات الألبان والياميش، وغيرها تدخل ضمن قائمة السلع المخفّضة.