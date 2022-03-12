قوافل حياة كريمة العلاجية تصل المناطق المحرومة: كشف مجاني في 9 تخصصات

قالت الدكتورة وفاء الصادق مدير عام إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تطلق قوافل علاجية كل شهر في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتغطية كل المحافظات، مشيرةً إلى أنها تخدم المناطق المحرومة والنائية والحدودية، والتي حرمت من الخدمات على مدار سنوات وعقود طويلة.

48 قافلة طبية بدأت في المناطق النائية والمحرومة بتخصصات مختلفة

وأضافت «الصادق» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذي يعرض على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنَّ 48 قافلة طبية بدأت في المناطق النائية والمحرومة بـ9 تخصصات مختلفة مثل الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والرمد والأنف والأذن والعظام والأسنان وتنظيم الأسرة.

خدمات القوافل الطبية بالمجان دون أي مقابل مادي

وتابعت مدير عام إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان، أنّ جميع خدمات القوافل الطبية بالمجان من الكشف وصرف العلاج والأشعة، وغيرها من الخدمات دون أي مقابل مادي، إذ تشتمل الخدمة التي تقدمها على الكشف والعلاج والأدوية والتحاليل والأشعة والجراحات إذا لزم الأمر.

المترددون على القوافل سعداء وينتظرونها

وأوضحت أنَّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تخدم البحر الأحمر وحلايب وجنوب سيناء والجيزة والغربية ودمياط والقليوبية، وكل المحافظات في وقت واحد، وبجودة خدمات عالية معقبة: «جميع المترددين على القوافل سعداء جدًا بها وينتظرونها، ويعلن عنها الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وبعدها يُصدق كل محافظ على القوافل التي تشهدها محافظته».