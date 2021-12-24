صاحب هدية الرئيس: تسلمت سيارة ونقود.. وولادي فرحوا بصورتهم مع الريس (حوار)

في واقعة تكررت كثيرا، قابل حسام الدين محمود، أحد المواطنين البسطاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصدفة في منطقة السيدة عائشة، حيث قدم الرئيس هدية للمواطن البسيط رغم رفضه، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح «حسام» سيارة أجرة «تاكسي» ومبلغا ماليا، وقامت «الوطن» بعمل أول حوار مع المواطن الذي تسلم هدية الرئيس السيسي، حسام الدين محمود.

• ممكن تعرفنا أكثر عن حضرتك؟

ـ أنا اسمي حسام الدين محمود، ومتزوج وعندي ولد وبنت، وشغال في جامعة القاهرة، وواخد إجازة بدون مرتب، وشغال في قطاع خاص، وممكن بعد الضهر كده أنزل اشتغل عشان أحسن الدخل، وكنت في جامعة القاهرة في معهد السماعة الليزر، في شؤون العاملين، واتعينت في الجامعة بعد ما تخرجت، وأنا خريج كلية تجارة، وبعد كده اشتغلت في المشتريات ومعظم شغلي دلوقتي في المشتريات يعني، وأنا بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة.

• كلمنا عن تفاصيل لقائك بالرئيس السيسي؟

ـ والله أنا كنت رايح أنا والأولاد تدريبات السباحة في الاستاد في حمامات السباحة هناك، وأولادي بيتدربوا في الساحة يعني، وأنا في الطريق وكان زحمة قوي، المهم طلعت جنب السيدة عيشة، ومجرد ما نزلت من الكوبري لقيت حد بيكلمني بيقول لي إن الريس عايز يكلمك فأنا طبعا مصدقتش، المهم لقيت باب العربيات اتفتح ولقيت الرئيس بيكلمني ويسلم عليا، قلت له ازيك يا ريس، وقال لي اسمك إيه وشغال فين فقلت له اسمي وأنا شغال في جامعة القاهرة، وقال لي عاوز حاجة قلت ربنا يخليك يا ريس شكرا، وقال لي أنت مش خايف على الأولاد، قلت له والله هنعمل إيه الحمد لله، وسأل المدام طب أنتي عاوزة حاجة قلت له شكرا يا ريس ربنا يخليك، وسأل بنتي اسمك إيه قالت له (تالا) في سنة تالتة فقال لها عايزة هتروحي الجامعة فقالت له أه، وسأل مصطفى قال له أنت في سنة كام قال له في أولى إعدادي، فقال مش عاوزين حاجة قلت له شكرا يا ريس، ومصطفى قال له عاوز اتصور معك يا ريس قال له تعالي يا درش، فقام نازل مصطفى وتاليا اتصوروا معه ومشي بعد كده».

• كان إيه شعورك ورد فعلك أنت وأسرتك؟

ـ أنا سعيد أني قابلت رئيس الجمهورية وقالي أنت عاوز إيه، والاهتمام اللي رعانا به يعني والأولاد كانوا طبعا في غاية من السعادة وبعدين قالوا الصورة فين يا بابا، والصورة أول ما ظهرت أنا بعتها لهم وشافوها واتبسطوا جدا.

• بتحلم تشوف أولادك إزاي؟

ـ نفسي الأولاد يتعلموا كويس وهما الحمد لله بيمارسوا رياضة من بدري وأنا بتابع معهم، ومصطفى بيلعب كورة وبيدرب من أربع سنين، وبدربه في السباحة، وملتزم معاهم في التدريبات زائد الدراسة، الحمد لله يعني أنا ووالدتهم بنسق مع بعض في الأمور دي، بحيث أنهم يطلعوا كويسين.

• إيه تفاصيل هدية الرئيس؟

ـ كلموني بعد كده من عند سيادة الرئيس وقالوا لي تطلب إيه قلت لهم شكرا قالوا لي الرئيس أمر بالهدية ليك فقالوا تطلب مشروع ولا عربية قلت لهم عربية، وكلموني بالليل في نفس اليوم وقالوا لي الصبح 7:30 هنكون عندك، وتاني يوم الصبح كانوا عندي وسلموني العربية ومبلغ مالي، وعملنا لقاء ومشيت طبعا أنا كل ده مفاجأة بالنسبة لي.

• إيه رسالتك للرئيس عبدالفتاح السيسي؟

ـ بقوله طبعا ألف شكر أنت والد لنا ولكل المصريين، وأنا بشكره جدا على الاهتمام اللي رعانا به، وبشكره جدا ألف ألف شكر له.