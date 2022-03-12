الداخلية توجه ضربات لمحتكري السلع: ضبط 24 طن دقيق وزيوت و50 أسطوانة بوتاجاز

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة جرائم الغش التجاري على مستوى الجمهورية، إذ جرى ضبط بعض محتكري السلع الأساسية بهدف بيعها بأزيد من سعرها في السوق السوداء، إلى جانب تحريز مستلزمات مغشوشة ومجهولة المصدر من كيماويات ومنتجات طبية ومنظفات ومطهرات، إلى جانب ضبط مجموعة من أصحاب المصانع غير المرخصة وإنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي والمطهرات والمنظفات والمبيدات الحشرية المغشوشة والمقلدة، إلى جانب ضبط

حملة مكبرة في الإسكندرية لضبط جرائم الغش التجاري

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المعنية أسفرت جهودها عن ضبط سائق مستقلاً إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة محرم بك) لتجميعه المواد البترولية المدعمة دون ترخيص من الجهات المختصة وبحوزته (50 أسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة سعة 25 كيلوجراما بقصد بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي).

ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) لقيامه بتخزين كميات من السلع الأساسية "دقيق فاخر – زيت طعام" داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون ، وبحوزته (19 طن دقيق أبيض فاخر معبأة داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر – 1000 كرتونة زيت طعام بإجمالى 12000زجاجة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر ودون الإعلان عن الأسعار بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر).

ضبط (المسئول عن مخبز حر كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب) لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم المحظور تداوله خارج منظومة الدعم والمخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ، داخل مخزن ملحق بالمخبز غير معلن عنه ، وإعادة تعبئته داخل أجولة خاصة بالدقيق الفاخر ، بقصد حجبه عن التداول ، وبحوزته (10700 كيلو جرام من الدقيق البلدى المدعم تم تعبئته داخل أجولة خاصة بالدقيق الفاخر بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها).

وجرى ضبط 442 طن مواد خام مجهولة المصدر لكيماويات مغشوشة ومقلدة تُستخدم في معالجة مياه الصرف الصناعي، و306 أطنان مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائي لكيماويات مغشوشة ومقلدة تُستخدم في تصنيع الدهانات، و19 طن منتج نهائي لمطهرات ومنظفات منزلية مغشوشة، و49 طن مواد خام لمنتجات بلاستيكية ومستلزمات طبية وأدوات المائدة، 8 طن منتج نهائي مُصنعة من مواد مجهولة، و5 آلاف قطعة منتج نهائي مستلزمات طبية مغشوشة.

إذ أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة متاجر) غير مرخصة فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي والمطهرات والمنظفات والمبيدات الحشرية المغشوشة والمقلدة وكذا المنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديرية أمن بورسعيد .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (2 متجر – 5 سيارات) "بدون ترخيص" يتم خلالها تداول الأعلاف الحيوانية والمبيدات والأسمدة الزراعية وأسماك الزريعة، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (6 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص مُعدة للتداول – 1750 عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية مختلفة الأحجام مجهولة المصدر وبدون ترخيص مُعدة للتداول - 5٫5 طن منتج نهائى لمواد غذائية وزيوت نباتية مجهولة المصدر وبدون بيانات ومُعدة للتداول – 50 ألف وحدة أسماك زريعة محظور إصطيادها أو تداولها بالأسواق بدون ترخيص).

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصانع) غير مرخصة فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى والمواد الغذائية والمطهرات والمنظفات والمبيدات الحشرية المغشوشة والمقلدة ، وكذا المنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديرية أمن الجيزة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (7 مصانع) "بدون ترخيص" يتم خلالها تداول الكيماويات المعالجة لمياه الصرف الصناعى والتربة الزراعية وتعبئة المواد الكيماوية المستخدمة فى تصنيع مواد الطلاء، وكذا إنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1363) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-

فى مجال حماية الثروة الزراعية الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية: ضبط عدد (3) قضايا (3 مصانع لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية وتعبئة إضافات الأعلاف والأدوية البيطرية بدون ترخيص ( بمضبوطات بلغت (74٫600 طن مواد خام سائلة وصلبة ومنتج نهائى لكبريات نحاس زراعية - 248٫800 طن مواد خام – 8545 عبوة منتج نهائى لإضافات أعلاف – 20 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية – 30600 عبوة لقاحات وأدوية بيطرية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية).

فى مجال حماية البيئة الصحة العامة: ضبط عدد (4) قضايا (مصنع – 3 مخازن بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المواد الكيماويات المستخدمة فى مواد الطلاء والمنظفات المنزلية والمطهرات والمعطرات).. بمضبوطات بلغت (55 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد كيمائية تستخدم فى تصنيع البويات – 13 طن منتج نهائى لمنظفات منزلية – 33600 قطعة صابون منتج نهائى - 8٫800 طن مواد خام سائلة – 10000 عبوة منتج نهائى لفواحات بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومعبأة للتداول ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية).