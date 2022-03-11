وفاة شقيقين وإصابة نجل أحدهما في حادث تصادم بالجيزة

لقي شقيقان مصرعهما وأصيب شاب، اليوم الجمعة، في حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي التابع لدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وتبين أن الحادث نتج عن اصطدام سيارة ملاكي يستقلها شقيقين ونجل أحدهما بسيارة نقل محملة بحاوية فراولة، اصطدمت بالحواجز الخرسانية بالطريق، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها بعرض الطريق.

وفاة شقيقين وإصابة نجل أحدهما

وذكرت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن الحادث أسفر عن وفاة شقيقين 45 و52 عاما، وإصابة نجل أحدهما 23 عاما، كانوا يستقلون جميعا السيارة الملاكي.

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وانتقلت على الفور قوة من قسم شرطة حدائق أكتوبر بقيادة المقدم محمد داود، إلى مكان الحداث مصحوبة بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل المتوفيين إلى المشرحة وانتدبت عناصر الطب الشرعي لإعداد تقرير رسمي مفصل عن حالتهم.

وسارعت الإدارة العامة للمرور، بالانتقال لمكان الحادث بعد تلقيها بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمي، لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السير، فيما أفاد خبراء فنين من المرور بوجود تلفيات كبيرة في السيارتين.