عاجل.. مقتل جامع قمامة لعدم مساعدة صديقه وقت صعقه بالكهرباء

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية في الجيزة، ملابسات ما تبلغ به مركز شرطة أبو النمرس من الأهالي بالعثور على جثة آدمية داخل جوال، ملقاة بمصرف بمنطقة عزبة مدكور.

العثور على جثة شاب داخل جوال بلاستيك

وانتقلت قوة من قسم شرطة أبو النمرس، على الفور إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جوال بلاستيك كبير يستخدمه جامعي القمامة، وبداخله جثة ذكر في منتصف العشرينات، يرتدي كامل ملابسه مخنوقًا بشال قماش، معقود خلف الرقبة بقطعة خشبية.

وبالفحص كشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد مختار مفتش المباحث بالجيزة، أن الجثة لشاب يدعي «إسلام» 26 عامًا، ويعمل جامع خردة، ومقيم بعزبة إسرائيل في منطقة الهرم بالجيزة.

المتهمون: «قتلناه عشان ساب صاحبنا يموت»

وبتكثيف الإجراءات وتطوير خطة البحث، أمكن كشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص تجمعهم علاقة قرابة بصديق للمجني عليه وهم (والدة وزوج عمته وابن عمه)، وبمواجهتم بما سلف ذكره اعترفوا بارتكاب الواقعة وقتله المجني عليه.

وبرروا أن المجني عليه تخلى عن صديقه الذي توفي في شهر ديسمبر الماضي، صعقًا بالكهرباء أثناء جمعه للبلاستيك بالقرب من صندوق كهرباء، وتركه من المكان ولم ينقله أو يحاول إسعافه، وتسبب في دفنه جثة مجهولة في مدافن الصدقة، وتم إخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات في الواقعة.