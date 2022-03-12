حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 13-3-2022.. أمطار ورياح

طقس شتوي تشهده كل الأنحاء لمدة أسبوع مقبل، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تعلن توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 13 مارس، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، أنه من المتوقع أن تشهد عدد من المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا، وتتمثل تلك المناطق في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، لتساعد حالة الطقس تلك على نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر و2.25 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 17 08

الإسكندرية 15 09

طنطا 17 08

شبين الكوم 17 08

دمنهور 15 09

بلطيم 16 10

مطروح 14 09

السلوم 15 09

سيوة 18 07

بورسعيد 15 10

دمياط 15 10

الزقازيق 17 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 20 11

نخل 14 08

نويبع 22 15

طابا 20 13

كاترين 12 03

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20-12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 19 09

أسيوط 18 09

سوهاج 19 09

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبو سمبل 24 10

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 23 13

أبو رماد 23 14

حلايب 25 14

رأس حدربة 23 15