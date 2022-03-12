متابع يسخر من شنطة محمد رمضان في «المشوار».. ونمبر وان: فيها كتاب دين

عبر الفنان محمد رمضان عن سعادته لتجاوز عدد متابعيه 20 مليون متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، واحتفى بطريقته الخاصة من خلال نشر مقطع فيديو وهو يهبط من طائرته بصحبة زوجته وأطفاله، ليستقلوا سيارة سوداء اللون.

وعلّق «رمضان» على الفيديو، قائلا: «الحمد لله كل الحب لكل متابعيني على جميع المنصات».

ويشارك محمد رمضان، في ماراثون مسلسلات رمضان 2022 من خلال مسلسل المشوار، والذي يتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرج محمد ياسين، وهو من تأليف محمد فريد.

محمد رمضان لـ متابع: الشنطة دي تتشال على الراس

ومازح «رمضان» أحد متابعيه بعد أن نشر البوستر الدعائي لمسلسله الجديد، إذ ظهر الفنان وهو يحمل حقيبة سفر بين يديه، ليسأله أحد المتابعين، قائلا: «يا أسطى ما تجرها، هو أي كفاح وخلاص»، ليرد عليه «رمضان»، ساخرًا: «يا حبيب الأسطى لما تتفرج هتفهم إن الشنطة دي تتشال على الرأس، هو أي استعجال وخلاص، مش يمكن فيها كتاب دين؟!».

مسلسل المشوار بطولة الفنانة دينا الشربيني التي تصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تتحدث فيه عن أنها تعيش أسعد أيام حياتها، قائلة بسخرية: «مفلسة وتخينة ومكتئبة».

كما يضم المسلسل بين أبطاله الفنان عمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وخالد كمال، ومحمد جمعة، وندى بسيوني.

قصة مسلسل المشوار

تدور أحداث المسلسل، حول حياة الزوجين ماهر وورد، إذ يقابلهما العديد من المشكلات خلال عملهما باليومية في إحدى شركات الملاحة بمحافظة الإسكندرية، ويعيشان بصحبة طفلهما الصغير «رحيم» في منزل خالة ماهر.

وتتصاعد الأحداث في إطار المفارقات الغريبة والمفاجآت التي تواجه الزوجين، ومحاولتهما التغلب عليها في محاولات تقلب الأمور رأسًا على عقب.