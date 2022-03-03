محمد رمضان ودينا الشربيني.. قصة حب وسط الأزمات في «المشوار»

يتعاون الفنان محمد رمضان، ودينا الشربيني لأول مرة في مسلسلات رمضان 2022 من خلال مسلسل «المشوار»، الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية الإنسانية المغلفة بالتشويق والإثارة، وتحمل بصمة المخرج محمد ياسين، الذي يعد العمل الأول له مع نمبر وان، بعكس دينا التي سبق وقدم معها مسلسل حدائق القبة.

قصة مسلسل المشوار

وتتلخص قصة مسلسل المشوار، حول شخصيتي «ماهر وورد» ويلعب دورهما «رمضان ودينا» وهما متزوجان ولديهما طفل صغير يدعى رحيم، وهم من الطبقات التي تعاني ضيق الحال، من العمالة المؤقتة التي تعمل باليومية في إحدى شركات الملاحة بمحافظة الإسكندرية.

وخلال الأحداث يواجه ماهر وورد اللذان يعيشان في منزل خالة الأول، ويواجهان كثيرا من الصعوبات والأزمات الأمر الذي يجعلهم في بؤرة الصراعات خصوصًا عندما يشعران بأن هناك شيئًا غريبًا يحيط بهما وعليهما الحذر.

أبطال مسلسل المشوار

ويضم المسلسل عددا من النجوم بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، أحمد سعيد عبد الغني، محسن منصور، سارة عبد الرحمن، تأليف محمد فريد، والإخراج محمد ياسين، إنتاج سعدي جوهر.

وحرص رمضان، على نشر مقاطع فيديو عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، تظهر التفاف المواطنين حوله خلال تصوير بعض مشاهده بالإسكندرية الأيام الماضية، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية والسيلفي معه، بخلاف الدعوات له وغناء مقاطع من أغنياته الشهيرة.