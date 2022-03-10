استقرار سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 10-3-2022 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار الأمريكي، اليوم الخميس 10-3 -2022، حالة من الاستقرار في البنوك المختلفة، إذ سجل ببنكي مصر والأهلي المصري سعر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، في بداية التعاملات اليومية.

أعلى سعر لبيع وشراء العملة الأمريكية

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أعلى سعر للشراء في «بنك مصر»، الذي بلغ 15.74 جنيه، فيما جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع الدولار بسعر 15.68 جنيه.

ووصل الدولار لسعر مختلف في بنكي الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد ليباع بأعلى سعر، بقيمة 15.67 جنيه.

تباين أسعار بيع وشراء الدولار

فيما تباينت أسعار بيع وشراء العملة الأمريكية من بنك لآخر، اليوم الخميس 10 -3-2022، إذ يتم بيع الدولار في بنك كريدي أجريكول بسعر 15.66 جنيه مقابل 15.67جنيه للشراء، ويتم بيعها بسعر 15.76 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي.

وسجّلت العملة الأمريكية سعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء في بنك البنك العقاري المصري العربي، ووصلت في بنك البركة بسعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66جنيه للشراء وفي بنك الإسكندرية بلغت سعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبالمصرف المتحد وصلت لسعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء.

سعر الجنيه مقابل العملات غير المدعومة بالبنوك

كما شهد سعر الجنيه المصري تباينا مقابل عدد من العملات غير المدعومة في البنوك المختلفة، اليوم الخميس 10-3-2022، ليرتفع أمام 4 عملات منها الريال اليمني والجنيه السوداني والليرة اللبنانية والروبل الروسي والهريفنيا الأوكرانية، فيما تراجع أمام الليرة التركية.

وللبيع، سجل الريال اليمني سعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني سعر 0.035 جنيه، والليرة اللبنانية بيعت بسعر 0.010 جنيه والروبل الروسي بسعر 0.148 جنيه.

ووصل الدولار النيوزيلاندي لسعر 10.754 جنيه للبيع، وسجلت الليرة التركية 1.103 جنيه للبيع، فيما بيعت عملة هريفنيا الأوكرانية بسعر 0.528 جنيه، والدولار النيوزلندي بسعر 10.754جنيه للبيع.