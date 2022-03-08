سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-3-2022 في البنوك المصرية

أصبحت أسعار العملات الأجنبية وبالأخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، من أهم الموضوعات التي تشغل بال المواطنين والمستثمرين على حد السواء خاصة مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية وتوقع البعض بنشوب حرب عالمية ثالثة.

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة أسعار العملات الأجنبية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية معاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8-3-2022، في البنوك الخاصة والحكومية، العاملة في القطاع المصرفي، في السطور التالية:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم لنحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ومن ضمن العملات التي يبحث عنها الناس سعر الدرهم الإماراتي، حيث سجل اليوم في بنك قناة السويس 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد اليوم نحو 4.17 للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.