حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 13-3-2022 مهنيًا وعاطفيًا

يعرف عن صاحب برج الجوزاء، المولود خلال الفترة من 21 مايو حتى 20 يونيو، انتهاجه طريقة بعينها حال قرر الانفصال عن الشريك، فهو يقود الأخير للقرار وكأنه هو من أخذه لا الجوزاء، إذ من المعروف استخدامه تكتيكات عقلية وعاطفية ذكية، لجعل الأمر يبدو كما لو كان الانفصال هو في الواقع ما يريده الشريك، كما يسلك هذا المولود طريقة واحدة للتعافي من العلاقة وهي سرد القصص عن علاقته ولكن بشكل مرح.

ومن أبرز صفات مولود برج الجوزاء أنه يحمل شخصيتين مختلفتين في داخله، وتختلف حالته المزاجية بدرجة كبيرة في نفس الوقت، فهو يمكن أن يكون سعيدًا ويحب التواصل مع الناس، وبعد وقت قصير يُفضل الانطواء والبعد عن الناس.

ويعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم مولود برج الجوزاء على الصعيد المهني

تقول خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء إن القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال، وعليك أن تكون يقظًا لتتمكن من موازنة قراراتك ونفقاتك.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

من المهم ألا تتسرع في كلامك ورود أفعالك وحاول أن تتجنب الصدام، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء