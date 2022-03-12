حظك اليوم برج الجوزاء السبت 12-3-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء هو أحد الأبراج الهوائية، وهو ثالث الأبراج الفلكية كما أنه يتوافق بدرجة كبيرة مع القوس والدلو، ومن أبرز صفات مولود برج الجوزاء أنه يحمل شخصيتين مختلفتين في داخله وتختلف حالته المزاجية بدرجة كبيرة في نفس الوقت فهو يمكن أن يكون سعيد ويحب التواصل مع الناس وبعد وقت قصير يُفضل الانطواء والبعد عن الناس.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بضرورة مناقشة الأمور العالقة في العمل حيث أن القمر في منزلك الثاني والوضع الفلكي ويجب عليك أن تكون أكثر حذرا في تصرفاتك.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون مشرق وجذاب لكي تخلق أجواء سعيدة مع من تحب حيث أن فينوس بمنزل الحظ، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء

مواصفات برج الجوزاء

كما يتميز مولود برج الجوزاء بالذكاء فهو يحب التعلم وهو شديد الملاحظة لكل الأمور التي تدور حوله، إلى جانب فضوله الكبير فهو يحب معرفة كل الأشياء التي تدور حوله، لدرجة نصل لإنزعاج أقاربه منه، ويتوافق مولود برج الجوزاء مع القوس والدلو وهو شديد الذكاء، كما أنه مرح ويحب الضحك ويمتلك حس عالي من الفكاهة.

وأبرز عيوبه التردد الشديد فهو يأخذ وقت طويل قبل إتخاذ أي قرار بسبب شعوره بالتوتر الشديد في أي موقف صعب، ورغم ذلك فهو يتهور في أحيان كثيرة قبل اتخاذ القرارات المهمة في حياته، كما أنه يتسم بعدم الجدية في العمل والمواعيد الخاصة به.