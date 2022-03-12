حظك اليوم برج السرطان السبت 12-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان من أكثر الشخصيات التي تتميز بسرعة تقلب المزاج، ويرجع ذلك إلى أنه حساس بشكل كبير، يتأثر بأقل الكلمات الموجهة إليه، ورقة شخصيته تلك تجعله يهتم كثيرا بمظهره الخارجي، إذ أنه يحرص دائما على ارتداء الملابس المتناسقة، كما أنه لديه خيال واسع، يجعله يحلم كثيرا بالسفر إلى الكثير من الدول لإجراء الكثير من التجارب المختلفة، كما أنهم يحبون ارتداء الألوان المضيئة، ويحبون الموسيقى الهادئة كثيرا، ولا يحبون الصخب ويبتعدون عنه قدر الإمكان.

وبالرغم من أن مولود برج السرطان لديه الكثير من المميزات، إلا أن شخصيته مليئة بالكثير من التناقضات أيضا، إذ أنه يخاف على نفسه من التعرض لخيبات الأمل، وفي نفس الوقت لا يخشى أن يعبر لشريك حياته عم ما يشعر به من مشاعر تجاهه، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك واليوم تجد نفسك ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويجعلك ذلك فاتنا، وتكون في مقدمة الاهتمام.

عيوب برج السرطان

غيرته الشديدة على شريك حياته، تجعل مولود برج السرطان يتعرض للكثير من المشكلات والعقبات والأزمات في علاقته العاطفية مع الطرف الآخر، كما أنه يؤثر على علاقتهم ببعض، كما أنه شخصية حساسة بشكل مفرط، ما يجعله سريع الغضب.