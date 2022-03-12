حظك اليوم برج العقرب السبت 12-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. حيوية وحدس وبصيرة

طموح ورغبات لا تتوقف عند مواليد برج العقرب، فكلما يصلون إلى نقطة نجاح يتطلعون إلى المزيد والمزيد، ويميلون للوظائف التنافسية التي تدفعهم للتقدم، ويحبون تقلد أدوار القيادة فوهم بطبيعتهم قادة لا يحتاجون لبذل مجهود ليتقلدوا المناصب ويكونوا مديرين ناجحين ومميزين.

العمل عند مواليد برج العقرب

على مستوى العمل ينجحون في مناصبهم، ويعطون خبراتهم لمن هم أقل منهم، وتكوين صداقات منه فهم مديرين جيدون يتعاملون بلطف مع من حولهم.

ومن الناحية الماليّة، فهم قادرين على تحديد احتياجاتهم المالية ويكونوا غير مسرفين أفهم يقدرون قيمة المال ولا يحبون الإسراف.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

حظك اليوم مواليد برج العقرب على الصعيد المهني يخبرهم بيوم جيد يشعرون فيه بالحيوية ويمدهم القمر بالحدس والبصيرة وتنجح في إقناع حولك بأرائك ووجهات نظرك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، إن مواليد برج العقرب يمرون اليوم ببعض الضغوط والتشوش، يمكن أن يتكيفوا مع المتغيرات وتسير الأمور لصالحهم.

الحب عند مواليد برج العقرب

مولود برج العقرب متميز في الحب وتكون علاقته بشريكه مليئة بالشغف، ويتبنون لغة تواصل مليئة بالتفاهم والحوار مع محبوبه، ويشاركون مشاعرهم مع أحبائِهم ومناقشتهم قبل اتخاذ القرارات، ويهتمون بهم كثيرا ويقدمون لهم الدعم والمساندة في كل وقت، ويعرف عنهم طيبة القلب في كافة المعاملات ودائما ما تكون مشاعرهم رقيقة، ويتمتعون بقوّة عاطفية كبيرة تجاه من حولهم.