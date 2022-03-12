حظك اليوم برج الأسد السبت 12-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. اعمل في صمت

طموحه الكبير وحبه للوصول للمناصب القيادية في عمله يجعل من مولود برج الأسد شخصية قوية ومثابرة على تحقيق أهدافه بشكل كبير، كما أن المال بالنسبة يعتبر وسيلة للعيش الرغيد وليس غاية يسعى إليها، كما أنه متسامح كثيرا مع المحيطين به، ويحب أن ينفق على نفسه ويدللها، كما أنه سريع البديهة، ويكون قادرا على اتخاذ القرارات السريعة، كما أنه قادر على تنظيم وترتيب حياته، ويميل إلى حب السيطرة على الأشخاص المحيطين به، خاصةً إذا كان في علاقة عاطفية.

ومولود برج الأسد شخصية تعتمد دائما على استخدام الأسلوب الدبلوماسي، ولا يمكن له أن يعيش بدون حب على الإطلاق، ويحرص دائما على البحث عن علاقة ناجحة مع شريك حياة مناسب له، ويبحث دوما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للتأمل والملاحظة، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك وألا تعلن خططك، واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وقد يتسبب لك ذلك في شعور بالتشوش أو رغبة في التمرد.. حاول أن تتعامل مع الآخر ببساطة.

عيوب برج الأسد

ومن أبرز عيوب برج الأسد هو حبه للسيطرة على الأشخاص المحيطين به، كما أنه لا يحب التدخل في مشكلات الآخرين، ولا يساعدهم على تقديم حلول لتلك الأزمات، كما أن شخصيته القوية وكبرياءه قد يجعل المحيطين به يعتقدونه مغرور.