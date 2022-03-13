حظك اليوم برج السرطان الأحد 13-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. تمضي نحو هدفك بثقة

قد لا يعرف الكثيرون كيفية التعامل مع مولودة برج السرطان كونها متقلبة المزاج، ورغم ذلك فهي تملك قلبا محبا ومخلصا لجميع من يعرفها، كما أنها فضولية تسعى للوصول إلى كل الإجابات لجميع الأسئلة التي تدور بداخلها، وتملك تلك السيدة طموحا كبيرا لا يمكن تحديده ودائما يلاحظه من يتعامل معها عن قرب، وتحديدًا في بيئة العمل.

كما تحلم سيدة برج السرطان بالسفر إلى الكثير من الدول لإجراء الكثير من التجارب المختلفة، كما أنها تحب ارتداء الألوان المضيئة، وتحب الموسيقى الهادئة كثيرا، ولا يحبون الصخب ويبتعدون عنه قدر الإمكان فدائما تميل لكل ما هو قديم، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج لأصحاب برج السرطان إن الفلك يعمل لصالحك.. وتمضي نحو هدفك بثقة وتجد من يقدر قيمتك ويعرفها.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العاطفي فالقمر في برجك عزيزي برج السرطان يجعلك مهتما بمظهرك وتبدو متألقا وفاتنا للجنس الآخر.

عيوب سيدة برج السرطان

كما تملك امرأة برج السرطان عدد من العيوب وفي مقدمتها الفوضى العقلية والتفكير الزائد كما أنها دائمة استرجاع ذكريات الماضي، فضلا عن أنها تهوى التدليل من الشريك طيلة الوقت وهذا قد يزعج الطرف الثاني إذا لم يكن من الأشخاص الذين يستطيعون تقديم ذلك.