حظك اليوم برج السرطان السبت 5-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. راجع ذاتك

كونه من الأبراج المائية، يجعل من مولود برج السرطان شخصية متقلبة المزاج باستمرار، فقد يكون في حالة مزاجية جيدة، وفي ثواني معدودة ينقلب حالة إلى حال آخر، وبالرغم من ذلك، فهو شخصية عاطفية ورومانسية بشكل كبير، لديه سلوك هادئ، ولا يحب الضجيج والأصوات العالية، لذلك يحرص دائما على سكن في منطقة هادئة، كما أن إخلاصه في العمل وولاءه يجعلان منه شخصية قيادية مثالية.

وبالرغم من أنه شخصية رومانسية تبحث عن الحب مع شريك حياة مناسب لها، إلا أنه شخصية غامضة بشكل كبير، ما يسبب الكثير من القلق للطرف الآخر، إذ أن غموضه ذلك يجعل العلاقة متوترة بشكل كبير، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، ما يجعل بوابة «الوطن» تقدم من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي والصعيد المهني، وفق خبيرة علم الفلك عبير فراد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

حاول أن تسترخي قدر الإمكان، حتى تستطيع تحديد أولوياتك، فالقمر في وضع معاكس.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

احرص على مراجعة ذاتك، ولا تجرح أي من الأشخاص بحديث قوي ولسان سليط.

عيوب برج السرطان

لم يكن الغموض فقط هو أبرز عيوب برج السرطان، ولكن غيرته الشديدة على شريك حياته يخلق الكثير من الأجواء المتوترة في العلاقة العاطفية، كما انه لا يمكن أن يثق في الأشخاص المحيطين به بسهولة.