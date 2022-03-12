ضاحي يتبرع بقيمة بدلاته في «المهندسين» لصندوق المعاشات بالنقابة

نشرت المهندسة ايمان العجوز، عضو مجلس النواب، بيانا للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته، وأرفقت البيان بمستند يوضح تبرع ضاحي بقيمة بدلاته عن فترة ولايته التي تجاوزت 312 ألف جنيه لصالح صندوق المعاشات، كما وجه الشكر للمهندسين مؤكّدا أنَّه كان يهدف لخدمتهم.

طارق النبراوي نقيبا للمهندسين

وبينت مؤشرات الفرز في النقابات الفرعية الـ25 على مستوى الجمهورية فوز المهندس طارق النبراوي بمقعد النقيب العام للمهندسين بعد الانتهاء من فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات نقابة المهندسين 2022 التي أجريت أمس.

وبحسب البيان التي نشرته إيمان العجوز، قال هاني ضاحي: «زملائي وأبنائي الأعزاء أشكركم من صميم قلبي على هذه الفترة الثرية التي عرفتني بكم أبناءً وأخوة وزملاء أعزاء، لقد قدمت ما أستطيع معكم بقدر ما أتيح لي من وقت وإمكانيات ويشهد الله وتشهدون جميعًا أن النقابه هي شرف لي».

ضاحي للمهندسين: أشكركم من صميم قلبي على هذه الفترة الثرية

واستكمل: «خدمتكم وجموع المهندسين ولكن لم تضف لي النقابة شيء ولم أحصل منها على أي مليم أو أي مصلحة شخصيه بل تعرضت لحملات منظمة لتشويه السمعة والأداء من المنتفعين وأصحاب المصالح والفاسدين والعاطلين والحمد لله، قدر الله وما شاء فعل».

واختتم ضاحي بيانه: «لم تكن لي في النقابة أي غاية أو هدف سوي تصحيح مسارها والعمل علي رفعتها وللأسف ما يحيط بالنقابة من المفسدين شيء مفزع أنتم أعلم بهم، أوصيكم خيرا بالنقابة والمهندسين ولا تتركوا ثغره ينفذ منها المنتفعين وأحمد الله كثيرا على هذه الفترة، وفقكم الله جميعًا وإن شاء الله على تواصل معكم مستمر ما حييت فأنتم مكسبي من هذه التجربة، أكرر شكري واحترامي وتقديري لكم جميعًا».