توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أجواء شتوية وأمطار لمدة أسبوع

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد ستشهد طقسًا شتويًا خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ تنخفض درجات الحرارة يصاحبها سقوط أمطار على عدد من المناطق لمدة أسبوع.

تتوقع الهيئة أن تنشط الرياح، غدًا الأحد، على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة 30% على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الإثنين، تتوقع الهيئة وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 14 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 13.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24، والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.