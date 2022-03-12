الأرصاد تحذر من كتل هوائية أوروبية تضرب البلاد: طقس بارد حتى آخر الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ درجات الحرارة تواصل انخفاضها وهي أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بقيم تتراوح ما بين 5 لـ6 درجات، إذ تتأثر الجمهورية بكتل هوائية قادمة من جنوب وشرق أوروبا، وامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على انخفاض الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم

وأضافت «منار غانم» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة قناة «dmc» وتقدمه الإعلامية هبة ماهر اليوم السبت، أنَّ الطقس خلال ساعات النهار يكون مائلًا للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية، وتشهد المناطق الجنوبية طقسًا مائلًا للدفء.

شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه مع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ، والطقس يكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، موضحة أنَّه من المتوقع أن يشهد اليوم فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة لمناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

وأفادت بأنَّ طقس اليوم يشهد اعتدالًا في سرعات الرياح مقارنة بالأمس خاصة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما ينشط بمناطق جنوب الصعيد وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ولفتت إلى أنَّ انخفاض الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع، إذ تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا كما تنشط الرياح أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء على أغلب مناطق الجمهورية، ولا تحمل رمالًا أو شوائب عالقة ما يزيد الإحساس أكثر بانخفاض الحرارة.

فصل الشتاء ينتهي بعد أسبوع

ونوهت إلى أنَّ هذه الفترة تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، ناصحة المواطنين بالمتابعة الجيدة للنشرات الجوية واستمرار ارتداء الملابس الثقيلة الشتوية خلال فترات النهار والليل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد : «الناس انخدعت الفترة الماضية بارتفاع الحرارة وخففت من الملابس، ويجب ارتداء الملابس الشتوية على الأقل بعد أسبوع من الآن، إذ ينتهي فصل الشتاء ويبدأ فصل الربيع».