سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-3-2022 في مصر

اهتمام عالمي بأسعار العملات خوفا من تأثرها بالأحداث الجارية بين روسيا وأوكرانيا والحديث عن اندلاع حرب عالمية ثالثة تؤدي لانقسامات، وبينها سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في القطاع المصرفي وكذلك «اليورو، الدولار، الريال، الإسترليني، والدرهم الإماراتي»، كونها من العملات التي يتعامل بها الكثيرين حول العالم وتحديدًا داخل السوق المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

واستجابة لعمليات البحث المستمرة على أسعار العملات، تستعرض «الوطن» فيما يلي سعر الدينار الكويتي في البنوك، وما سجلته العملة الكويتية وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد الموافق 13 مارس 2022 في البنك المركزي والبنك الأهلي والمصرف المتحد وغيرها من البنوك، كما يلي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، نحو 48.35 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك الأهلي المصري 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 49.74 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد، اليوم، إلى نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 51.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

كما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم 51.47 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم 13 مارس نحو 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع في بنك مصر، كما أنّ سعر الدينار الكويتي في بنك عودة 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وتحظى عمرة الرياض باهتمام داخل السوق المصرفية المصرية، بسبب سعر الريال السعودي، حيث سجل اليوم السبت الموافق 12 مارس، في البنك المركزي اليوم نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك CIB نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء.