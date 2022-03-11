سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 11-3-2022 في مصر

الدولار، الريال، اليورو، الإسترليني، الدرهم، عدد من العملات يهتم بها الناس يوميا، ويبحثون عن أسعارها للتداولات المختلفة، خاصة المستثمرين والتجار أو من يتعاملون مع دول عديدة، ومنهم من يهتم بالعملات للاستثمار والتجارة في البورصة، ومن ضمن العملات التي يهتم بها الناس سعر الدينار الكويتي، نظرا لأن قيمته مرتفعة مقارنة بعملات أخرى كثيرة.

وفي إطار اهتمام المواطنين وبحثهم عن العملات تستعرض «الوطن» فيما يلي سعر الدينار الكويتي في البنوك، وما سجلته العملة الكويتية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022 في البنك المركزي والبنك الأهلي والمصرف المتحد وغيرها من البنوك، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، اليوم، نحو 48.35 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 51.85 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 49.74 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم 51.47 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، اليوم الجمعة الموافق 11 مارس، كما بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع في بنك مصر، كما أن سعر الدينار الكويتي في بنك عودة 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ومن ضمن العملات التي يبحث عنها الناس الريال السعودي، حيث سجل اليوم الجمعة لموافق 11 مارس، في البنك المركزي اليوم نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه، وسجل في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك CIB نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء.