سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 12-3-2022 في مصر

ينشغل الكثير بمتابعة أسعار العملات خلال تلك الآونة خوفًا من تأثرها بالأحداث الجارية بين روسيا وأوكرانيا كسعر الدولار، الريال، اليورو، الإسترليني، والدرهم، التي يهتم بها الناس يوميًا، ويبحثون عن أسعارها للتداولات المختلفة، خاصة المستثمرين والتجار أو من يتعاملون مع دول عديدة، ومنهم من يهتم بالعملات للاستثمار والتجارة في البورصة، ومن ضمن العملات التي يهتم بها الناس سعر الدينار الكويتي، نظرا لأن قيمته مرتفعة مقارنة بعملات أخرى كثيرة يتم تداولها في الشارع المصري.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي سعر الدينار الكويتي في البنوك، وما سجلته العملة الكويتية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 12 مارس 2022 في البنك المركزي والبنك الأهلي والمصرف المتحد وغيرها من البنوك، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 49.74 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد، اليوم، إلى نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 51.85 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، نحو 48.35 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك الأهلي المصري 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق 12 مارس نحو 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع في بنك مصر، كما أن سعر الدينار الكويتي في بنك عودة 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، فيما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم 51.47 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وكما تحظى عمرة الرياض باهتمام داخل السوق المصرفية المصرية، بسبب سعر الريال السعودي، حيث سجل اليوم السبت الموافق 12 مارس، في البنك المركزي اليوم نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه، وسجل في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك CIB نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء.