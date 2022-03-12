الدفاع الأوكرانية: روسيا سيطرت على الضواحي الشرقية لمدينة ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، منذ قليل أنَّ القوات الروسية تمكنت من السيطرة على الضواحي الشرقية لمدينة ماريوبول، وذلك وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

دونيتسك: تحرير 85 بلدة منذ العملية الروسية بأوكرانيا

كما أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الموالية لروسيا، دينيس بوشيلين، أن «الحرب التي شهدتها مدينة ماريوبول لم تشهده أي مدينة أوكرانية من قبل»، مشيراً إلى أن القوات التابعة للجمهورية تمكنت من تحرير 85 بلدة على أراضيها منذ بدء العملية الروسية في دونباس، وفقاً لما نشره موقع «روسيا اليوم».

وأضاف بوشين، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزارة الداخلية التابعة للجمهورية الانفصالية تعمل على تحرير البلديات من القوات الأوكرانية، لافتة إلى أنها تمكنت من تحرير مدينة فولنوفاخا على رأس باقي البلديات.

بوشيلين: القوات الأوكرانية قصفت عدة أماكن بجمهورية دونيتسك

وكشف بوشيلين أن القوات الأوكرانية قصفت عدة أماكن بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين وتضرر 38 منزلاً، و9 منشآت عامة مدنية خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية والموالية لروسيا، إن القوات التابعة لأوكرانيا وعلى رأسها من أسماهم «النازيين الجدد» أو القوميين الأوكرانيين قصفوا أراضي الجمهورية، بعدة قذائف صاروخية ومدفعية على رأسها قذائف مدفعية عيار 122 مم، وقذائف هاون عيار 120 و85 مم.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير الماضي، لحماية حدوده وأمنها القوميين، والقضاء على من أسماتهم «النازيين الجدد» والذين تسببوا في حرب أهلية على مدار الـ8 سنوات الماضية.