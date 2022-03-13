التموين: استمرار صرف مقررات شهر مارس 2022.. ولا نقص في أي سلعة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف المقررات التموينية لشهر مارس 2022، لجميع المواطنين حاملي البطاقات التموينية وعددهم 64 مليون مواطن، مقيد على 23 مليون بطاقة تموينية ضمن منظومة الدعم التمويني.

توافر جميع السلع التموينية

ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى توافر جميع السلع التموينية المدرجة على قائمة السلع لشهر مارس وعددها 27 سلعة مدعمة لدى منافذ البقالين، نافيا وجود نقص في أي من السلع الأساسية من «الأرز والزيت والسكر والمكرونة»، كما أكدت استمرار الضخ اليومي للسلع من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وذكرت مصادر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنّ عملية صرف المقررات التموينية لشهر مارس 2022 مستمرة بانتظام من قبل جميع منافذ البقالين على مستوى الجمهورية، موضحة أنّ نسبة صرف السلع التموينية حتى الآن بلغت نحو 45% من المواطنين المستحقين للصرف.

ضخ يومي لآلاف السلع الغذائية لمنافذ التموين

وأوضحت المصادر، أنّ الشركة القابضة متوافر في جميع مخازنها وعدد 1500، العديد من السلع الأساسية المدعمة، حيث يستمر الضخ اليومي من خلال الكميات التالية: «4000 طن سكر يوميا، و3000 طن زيت يوميا، و1000 طن أرز يوميا، و1000 طن مكرونة يوميا»، فضلا عن ضخ العديد من السلع غير الغذائية الأخرى من المنظفات والتي تعتمدها وزارة التموين ضمن قائمة السلع التموينية.

وأشارت المصادر، إلى أنّ منافذ التموين ستشهد عرض العديد من السلع الرمضانية الأساسية من الياميش وقمر الدين والبلح، والتي تضخها لاشركات القابضة لللصناعات الغذائية من أجل توفير احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية المختلفة بأسعار مخفضة، مؤكدة استمرار صرف المقررات التموينية لمارس حتى نهاية الشهر من منافذ البقالين، والتي تفتح أبوابها يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.