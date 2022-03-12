«رويترز»: بوتين يرفض طلب فرنسا وألمانيا بوقف الحرب على أوكرانيا

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنهاء الحرب على أوكرانيا، وذلك بحسب تصريحات مسؤول في الرئاسة الفرنسية لوكالة أنباء «رويترز»، عقب اتصال هاتفي جمع الرئيس الروسي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، لبحث مستجدات الحرب الروسية.

وكانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت أن محادثات هاتفية جرت بين الرئيس الفرنسي، والمستشار الألماني، مع الرئيس الروسي، وطلب «ماكرون وشولتز» مباشرة من موسكو وقف الحرب، لكن «بوتين» لم يبد أي رغبة بشأن وقف الحرب أو الطلب الفرنسي الألماني.

رئيس أوكرانيا يطلب مساعدة فرنسا وألمانيا للإفراج عن رئيس مدينة ميليتوبول

وأوضح المسؤول في الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي، والمستشار الألماني، أبلغا الرئيس الروسي، أن الوقف العاجل والفوري لإطلاق النار في أوكرانيا أمر ضروري وشرط لإطلاق مفاوضات شاملة تنهي الحرب المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.

وكان الرئيس الأوكراني فولدومير زيلنيسكي، طلب، في تصريحات اليوم، المساعدة من فرنسا وألمانيا للإفراج عن رئيس بلدية مدينة ميليتوبول الأوكرانية، متهما موسكو بخطفه، في ظل الاتصالات التي تجمع الرئيس الفرنسي بالرئيس الروسي.

9 اتصالات هاتفية جمعت ماكرون وبوتين إلى جانب لقاء مباشر

وذكرت قناة «سكاي نيوز» أنه منذ اللقاء بين بوتين وماكرون يوم 7 فبراير، جمعت الرئيس الفرنسي ونظيره الروسي 9 اتصالات هاتفية.

وجاء الاتصال الأخير عقب قمة «فرساي» الأوروبية بفرنسا، التي أعربت عن عزمها فرض مزيد من القيود والعقوبات على روسيا في إطار المحاولات الغربية لعقاب موسكو بسبب الحرب الأوكرانية.