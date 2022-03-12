ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم مأكولات سورية شهير في العجوزة

شنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة وإدارات البيئة والطب البيطري و التموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية حملات مكبرة على المطاعم والمحلات والأسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة أمام المواطنين وضبط المخالفات وذلك بالمطاعم بشوارع جامعة الدول العربية وسوريا وسور نادي الترسانة.

ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي

وأسفرت الحملة عن تمشيط كافة المخالفات بالمطاعم والتاكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية وقد تم ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بمطعم مأكولات سورية بسور نادي الترسانة وقد تم إعدام المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

شن حملات على المطاعم والأسواق

وتأتي الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس، وانطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.