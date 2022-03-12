وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان أعمال تطوير منشآت شبابية وملاعب

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من مراكز شباب محافظة الجيزة اليوم السبت، شملت مراكز شباب كفر طهرمس وخرطة عاصم وبشتيل؛ لمتابعة أعمال التطوير وافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، فى إطار زيارته الميدانية بمختلف المحافظات، والاحتفال بعيد الجيزة القومي.

بدأ وزير الشباب والرياضة جولته الصباحية، برفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والبرلمانية بالمحافظة، وتم افتتاح ملاعب نجيل صناعي، وتفقد أعمال التطوير، ومتابعة الأنشطة والفعاليات والفقرات المتنوعة والبرامج المنفذة بمركز شباب كفر طهرمس ومركز شباب خرطة عاصم.

ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستشفي بهية

وكشفت محافظة الجيزة في بيان أنه خلال الزيارة لمركز شباب بشتيل، شهد «صبحي وراشد»، جانب من فعاليات برنامج التثقيف المالي لأمهات وبنات مشروع ريحانة بالتعاون مع البنك المركزي، وبنك الكويت، بالإضافة إلى اختيار متطوعين لذات المشروع الذي يقام تحت رعاية قرينة الرئيس، وحضور ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستشفي بهية، وعددًا من الأنشطة والعروض الرياضية التي قدمها أعضاء تلك المراكز من النشء والشباب.

رحب وزير الشباب والرياضة في كلمته بكل الحضور من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وشباب مراكز الشباب، قائلًا: «أتشرف بوجودي مع كل هذه القيادات، وفي هذا التجمع الشبابي والرياضي الكبير»، موضحًا أن الدولة المصرية أصبحت في مكانة كبيرة، وأن نهج الدولة في الجمهورية الجديدة هو العمل المستمر والبناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب

وجدد «صبحى» تأكيده على العناية الخاصة التى توليها وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية من حيث الاهتمام بتطوير أدائها الإدارى، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب، والحرص على تطوير بنيتها الإنشائية من جانب أخر بهدف إتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب، لممارسة مختلف الأنشطة في ظل الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس.

وأوضح وزير الشباب، أن ملف تطوير مراكز الشباب الذى تتبناه الوزارة يصل لكل مراكز الشباب، داخل القرى، والنجوع والمدن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الاستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

التوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطويرها

ومن جانبه، قال محافظ الجيزة، إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطويرها، وذلك فى ضوء الاهتمام بالشباب والعمل على رفع قدراتهم البدنية، والثقافية والرياضية ،وتوسيع مساحة ممارسة الشباب للرياضة، وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي ويأتي ذلك فى مقدمة أولويات المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتهم.

وثمن محافظ الجيزة، التعاون القائم بين وزارة الشباب ومحافظة الجيزة في النهوض بمستوي مراكز الشباب بما يعود بالنفع علي المواطن، لافتًا إلى أن المحافظة تحتفل بعيدها القومي من خلال افتتاح عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية على مدار شهر مارس، والتى تهدف جميعها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة بالتنسيق مع العديد من الجهات تنفذ عددًا من البرامج التنموية بكافة القطاعات، والتي تستهدف فى المقام الأول رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضارى للمحافظة.