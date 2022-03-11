«الداخلية» تضبط مرتكبي واقعتي قتل شخصين في الجيزة وأسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من مستشفى باستقباله شخص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة «أصل إقامته بمحافظة أسيوط»، متوفي إثر إصابته بجروح متفرقة، وما قرره شخصان، مقيمان بدائرة المركز، بمشاهدتهما للمتوفى بالشارع سكنهما وبه الإصابات المشار إليها فنقلاه للمستشفى إلا أنه توفى.

كشف ملابسات الحادث

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، إذ تقابلا بمحل الواقعة وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين» ولاذ بالهرب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل شخص بأسيوط وضبط المتهمين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بمقتل شخص بإحدى قرى دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين مقتل سائق «توك توك»، مقيم بدائرة المركز، إثر إصابته بعيار ناري، وبسؤال شخص، مقيم بذات الدائرة، قرر أنه حال استقلاله «التوك توك» قيادة المتوفى لتوصيله لمحل إقامته وسيرهما بطريق زراعي فرعي بذات القرية، فوجئ بإطلاق أعيرة نارية تجاههما ما أدى لإصابة المجني عليه ووفاته.

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تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، مقيمان بذات الدائرة، وذلك في أثناء تواجدهما أمام منزلهما ولدى مرور «التوك توك» الذي يستقله المجني عليه أمام المنزل اعتقدا مروره في هذا التوقيت للسرقة، وحاولا استيقافه إلا أنه لم يتوقف فأطلقا أعيرة نارية تجاه «التوك توك» من سلاحين كان بحوزتهما فأحدثا إصابة المجني عليه التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاحين المستخدمين (بندقيتين آليتين) وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.