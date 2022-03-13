حظك اليوم برج الأسد الأحد 13-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تتسرع في قراراتك

مولود برج الأسد من الشخصيات القوية، التي تحرص دائما على فرض سيطرتها على الأشخاص المحيطين به، ما يجعله يبحث دائما عن الوظائف التي يمكنه الحصول على فرص للترقي بشكل سريع بها، حتى يستطيع أن يمارس حبه للسيطرة بما يلبي رغبته، كما أنه يحرص دائما على لفت أنظار الآخرين كثيرا، ويساعده على ذلك ثقته بنفسه الكبيرة، كما أنه يعتمد على استخدام الأسلوب الدبلوماسي في التعامل مع الآخرين.

وحبه لمسامحة الآخرين حتى وإن كانوا آذوه يجعل من المحيطين به يحبون التقرب منه بشكل كبير، كما أنه لديه حس عالي من المسؤولية تجاه الآخرين، ما يجعله صديق مخلص ووفي، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم ليس صالحا للظهور وللتواجد تحت الأضواء.. اعمل في صمت، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

تميل للتشوش وعدم القدرة على التركيز وعليك ألا تتسرع في قراراتك وأقوالك.

الحياة العملية عند برج الأسد

يتمتع مولود برج الأسد بالكثير من الحيوية التي تجعل منه شخصية نشيطه في عمله، كما أنهم يبذلون قصارى جهدهم حتى يستطيعون الوصول للمناصب القيادية بسهولة، كما أنه يتميز بأنه لديه شخصية سخية كثرا في الإنفاق على المحيطين به.