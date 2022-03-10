حظك اليوم برج الأسد الخميس 10-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يعشق مواليد برج الأسد لفت الانتباه، ويهتمون بأناقتهم وملابسهم طوال الوقت، كما أنهم طموحون إلى أقصى درجة ويسعون لتقلد أعلى المناصب، فهم مبدعون يستطيعون التفكير خارج الصندوق، ويستطيعون جذب انتباه رؤساء العمل من خلال علاقاتهم وقدرتهم على التكيف مع الآخرين، كما أنهم من الشخصيات القوية ويمكنهم الاعتماد على أنفسهم.

ولمواليد برج الأسد، نستعرض حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الأسد، إن الوضع الفلكي يمدك اليوم بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أنه على المستوى العاطفي والاجتماعي، وبرغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار كل اللطف والتعاطف مع الأحباب ومع من يستحق من أصدقائك.

أبرز مشاهير برج الأسد

ومن ألمع مشاهير مواليد برج الأسد، الكاتب الصحفي لويس جريس، الكاتب الصحفي فرج فودة، الفنانة التركية مريم أوزرلي، الفنانة الهندية كاجول، المغني الراحل طلال مداح، الفنانة الراحلة هدي سلطان، الفنان فريد شوقي، مديحة كامل، الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الفنان إبراهيم نصر، حسن شاكوش، رامي عياش، مايا نصري، الفنانة شيماء سيف، منة شلبي، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة هدى حسين.