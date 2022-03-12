قوافل «حياة كريمة» الطبية تنتشر في 14 محافظة وتستمر حتى 15 مارس

جاء محور الصحة على رأس أوليات مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن، للحد من الفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بها، بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية فى القرى وتقديم خدمات مجانية للأهالي.

والخدمة الصحية تشمل الكشف وإجراء عمليات جراحية ومنح أجهزة تعويضية، وتتضمن قوافل حياة كريمة 12 تخصصا، واستشاريين على أعلى مستوى، و160 ألف نوع دواء، وأشعة، ومعمل تحاليل متكامل، مع تحويل الحالات التي تستدعى التدخلات الجراحية، إلى أقرب مستشفى للعلاج على نفقة الدولة.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية بالمحافظات

وتخدم القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، المناطق النائية ضمن القرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة، مجاناً بشكل كامل، بداية من توقيع الكشف الطبي وحتى صرف العلاج، مع تطبيق كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا، إذ تغطي المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، في إطار المبادرة.

وحددت «الصحة»، أماكن تمركز القوافل الطبية المجانية، خلال بيان صادر عنها، معلنة إطلاق 14 قافلة طبية، حتى الثلاثاء الموافق 15 مارس الجاري، من بينها 7 قوافل طبية تستمر على مدار يومي 12 و13 من مارس الجاري في مناطق: «النزلة المستجدة مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، كفر الشموت مركز بنها محافظة القليوبية، السلام مركز السادات محافظة المنوفية، السنباط محافظة الفيوم، الموشية مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، الضبعة مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والرويهب مركز المنشاة محافظة سوهاج».

وأضافت: «كما تنطلق 3 قوافل يومي 13 و14 مارس بمناطق الذراع البحرية مركز العجمي محافظة الإسكندرية، توشكى مركز نصر النوبة محافظة أسوان، الوحدة الصحية بأبو رماد مركز حلايب محافظة البحر الاحمر»، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى، بمناطق مركز شباب فنارة مركز فايد محافظة الإسماعيلية، نوسا الغيط مركز أجا محافظة الدقهلية، بني حرام مركز ديرمواس محافظة المنيا، مركز طبي النهضة الجديد بحي السلام ثاني محافظة القاهرة، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

ويذكر أن آخر محطات وصلت إليها حياة كريمة، في محور الصحة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى، حيث ينص البروتوكول على تقديم المستشفيات الجامعية والوحدات الصحية كافة الرعاية الطبية للحالات التى ستحولها المؤسسة لها بالمجان لصالح المواطن المصرى الأولى بالرعاية.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه وفقاً لهذا البروتوكول، فإن كافة الوحدات الصحية ومراكز السموم ومراكز علاج الإدمان ومستشفى طب المسنين ومستشفى صحة المرأة والطفل ووحدة علاج الأمراض الجينية ومركز التميز ومعهد بحوث أمراض العيون، مهيأة ومجهزة من أجل خدمة المواطنين.