«حياة كريمة» تنتهي من بناء 20 مجمعا زراعيا لخدمة الفلاحين في المنوفية

نجاحات متتالية تحققها مبادرة «حياة كريمة» في المنوفية، حيث انتهت من بناء 20 مجمعا زراعيا في مركزي الشهداء وأشمون، ضمن خطة الدولة لتقديم خدمات مميزة للمزراعين.

20 مركزا زراعيا في الشهداء وأشمون

وأكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، الانتهاء من بناء 20 مجمعا زراعيا في في مركزي الشهداء وأشمون لخدمة الفلاحين في القرى، موضحا أن المجمع تم تنفيذه في كل وحدة محلية رئيسية لخدمة جميع مواطنيها كمجمع كبير للخدمات، حيث يتوفر به مكان للجمعية الزراعية لبيع الكيماوية واحتياجات الفلاحين.

كما يتواجد بالمقر مقر لكل إدارة، ومقر لتحصين المواشي، وكذلك مسؤولي الإرشاد الزراعي ومكان لتدريب الفلاحين علي طرق الزراعة الحديثة.

«ربيع»: نستعد للمرحلة الثانية من «حياة كريمة»

من جانبه، أكد المهندس محمد ربيع منسق حياة كريمة في المنوفية، أن يتم وضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المرحلة الأولى في مركزي الشهداء وأشمون، ومن بينها المجمعات الزراعة لخدمة المواطنين وفق توجيهات الدوله لتقديم كل الدعم للفلاحين، وكذلك تقديم كل الخدمات للقري ضمن مبادرة حياة كريمه، مشددا علي أن القرى أصبح بها كافة الخدمات المتنوعة.

وأشار «ربيع»، إلي أن المجمعات الزراعية سيتم إنشاؤها في المرحلة الثانيه التي تضم مرامز جديدة بمحافظة المنوفية، مؤكدا أنه يتم وضع الخطط النهائية لاستمنال مبادرة حياة كريمه المرحلة الثانية في محافظة المنوفية، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.