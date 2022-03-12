موعد فصل الصيف 2022.. ومتى ينتهي؟

مع بداية ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي مقارنة ببداية فصل الشتاء، ترتفع معدلات المشاهدة على موعد فصل الصيف 2022 وأهم ملامح الصيف هذا العام، بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والتي تسببت في ظواهر جوية جديدة، منها سقوط الثلج خلال فصل الشتاء هذا العام.

موعد فصل الصيف 2022

وينتظر الكثيرون من محبي فصل الصيف موعد بدايته، حيث يمكن خلاله الذهاب إلى المصايف والتنزه والاستجمام، وبحسب معهد البحوث الفلكية، فإن موعد فصل الصيف 2022 في مصر يبدأ في يوم 21 يونيو المقبل، ويبدأ عندما تستمر حركة الشمس نحو شمال خط الاستواء، فتزداد ساعات النهار، وتقل ساعات الليل.

وتبلغ مدة فصل الصيف لهذا العام أكثر من 3 أشهر، وهي تحديدًا 92 يومًا و17 ساعة، و54 دقيقة، وبحسب التوقعات، فإن مصر تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، بسبب تعرضها لمنخفضات جوية متعددة.

موعد نهاية فصل الشتاء 2022

أما الآن، ونحن في أواخر فصل الشتاء، فيتوقع أن ينتهي هذا الفصل يوم 20 مارس الجاري، أي أنه لم يتبقَ على هذا الفصل سوى 8 أيام، ليبدأ بعدها فصل الربيع حيث تنمو الأشجار وتتميز الطقس بالاعتدال سواء خلال ساعات النهار أو الليل.

موعد بداية فصل الربيع 2022

بعد انتهاء فصل الشتاء، يبدأ فصل الربيع الذي يحدد له معهد البحوث الفلكية يوم 21 لبدايته، ويتساوى خلاله عدد ساعات النهار والليل، في جميع المناطق، حول الكرة الأرضية.

ووفق الحسابات الفلكية، فإن فصل الربيع لهذا العام يستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و34 دقيقة، إلى أن يبدأ الانقلاب الصيفي.

ويعتبر بداية فصل الربيع يوم 21 مارس، وبحسب الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، يُعرف عن فصل الربيع أنه متقلب الأجواء بشكل حاد وسريع، ويتوقع أن تشهد البلاد خلال الـ 3 أشهر المقبلة، اضطرابا في حالة الطقس، حتى موعد الصيف وارتفاع درجات الحرارة.